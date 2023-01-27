Министр образования Омской области Дернова с февраля покинет свой пост?

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне в Омске состоялась большая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова. На вопрос о кадровых перестановках и отставках чиновников губернатор ответил кратко - ждите. Почти сразу после «Коммерческие вести» сообщили со ссылкой на инсайдерскую информацию, что в отставку уходит зампредседателя правительства, министр образования Омской области Татьяны Дернова. Официально информация пока не подтверждена.

Издание сообщает, что 26 января пока еще действующий министр встречалась с губернатором. Уход - ее личное решение. 30 января был назван последним рабочим днем министра. Да и с новым местом работы Татьяна Васильевна уже определилась.

Профессиональную карьеру Татьяна Дернова начала в 1989 году учителем иностранных языков. В 1994 году стала заместителем директора гимназии № 19. С 2006 года была приглашена на должность начальника отдела образования и воспитания по Центральному административному округу Омска, а позже стала заместителем директора департамента образования администрации Омска, первым заместителем директора департамента образования.

С июля 2012 года перешла в министерство образования региона, где заняла должность первого заместителя министра образования Омской области.

Окончила Омский государственный педагогический институт имени Горького, Сибирскую академию государственной службы. В 2012 году прошла курсы повышения квалификации по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011 - 2014 годах» в ФГБОУ ВПО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Является почетным работником общего образования Российской Федерации, заслуженным работником образования Омской области.

04 апреля 2017 года распоряжением Губернатора Омской области назначена министром образования Омской области. С18 декабря 2018 года назначена заместителем председателя правительства Омской области.