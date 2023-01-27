В Омске горожане перебегают по льду Иртыш и Омь, несмотря на запреты

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

Жители Омской области массово переходят водоемы региона по льду. Сотрудники МЧС проводят рейды по отлову нарушителей.

Ежедневно в рамках акции «Безопасный лед» работают 40 профилактических и более 250 патрульных групп, в составе которых свыше тысячи человек из числа сотрудников МЧС России, полиции, специалистов администраций округов и районов области, а также добровольцев.

В ходе одного из профилактических рейдов в Омске сотрудники ГИМС выявили два несанкционированных места массового перехода людей через Омь и Иртыш.

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

— В районе садового товарищества на реке Омь и напротив дома № 37 по Иртышской набережной нами были обнаружены несанкционированные места массового перехода по льду через водные объекты. Меры ограничения по переходу людей не приняты, информационные знаки отсутствуют. Данная информация передана в органы местного самоуправления и прокуратуру для принятия мер реагирования, - Опасность для пешеходов при выходе на лёд в том, что в любой момент можно провалиться, а на помощь прийти будет некому, — рассказал государственный инспектор Центра ГИМС Сергей Плясов.

Во время рейда спасатели также посетили места зимний рыбалки, где побеседовали с рыбаками и вручили им памятки по безопасности.

ГУ МЧС по Омской области призывает жителей региона не выходить на лед и не подвергать свои жизнь и здоровье опасности.

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