Почти половина омичей готова работать где угодно, лишь бы платили

К слову, средняя номинальная зарплата в Омской области составляет 48 тысяч рублей. Об этом утверждает Омскстат. Фото: Даниил ОПАРИН

Портала поиска вакансий hh.ru опросил жителей Омской области и выяснил, что способно удержать их на нелюбимой работе, а также правильно ли заниматься делом, которое не по душе.

Около 50% омичей продолжат заниматься нелюбимой работой, если у них не будет другого выбора. Отсутствие альтернативы чаще всего способно удержать на месте IT-специалистов и медиков (по 45%), а также HR-специалистов (41%).

39% готовы остаться на нелюбимой работе только в том случае, если им будут хорошо платить. Еще 21% считают дружный коллектив и возможность карьерного роста убедительными аргументами, чтобы не менять место работы. Респонденты также назвали и другие аргументы: «ищу другие варианты и параллельно прокачиваю необходимые скиллы», «только в случае адекватного руководства», «если не станет хватать семейного бюджета».

Лишь каждый пятый опрошенный ни в коем случае не будет работать, там где ему не нравится. Такую точку зрения чаще всего высказывают женщины, нежели мужчины — 22% и 18% соответственно. Принципиальную позицию занимают чаще специалисты в возрасте 35-44 года (22%).

Ничего не удержит на нелюбимой работе специалистов из таких сфер, как масс-медиа и развлечения (33%), образование (32%), маркетинг и ресторанно-гостиничный бизнес (по 25%).

Примечательно, что 55% респондентов считают, что работать на нелюбимой работе неправильно. Еще 32% согласны с тем, что это нормально, если очень нужны деньги. По мнению 15% опрошенных, это допустимо в начале карьеры. Только 13% ответили, что любить работу необязательно.

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