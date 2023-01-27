В 2022 году узами брака себя связали 30 омичей старше 75 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко поделилась информацией о возрасте вступления в брак среди омичей в 2022 году. Всего в регионе за этот период оформили отношения 14 603 пары.

- Средний возраст для заключения брака для мужчин составляет от 23 до 32 лет, наиболее активный возраст среди женщин – от 20 до 28 лет. В возрасте до 18 лет вступили в брак 10 юношей и 63 девушки, – отметила Биляченко.

Самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации брака исполнилось: жениху – 90, невесте – 81, за ними последовали пары в возрасте 87 и 89 лет, 84 и 85 лет, 82 и 79 лет.

Всего за прошлый год среди пенсионеров старше 75 лет заключили брак 16 мужчин и 14 женщин.

Свадебный ажиотаж состоялся 22.02.22 года, поженились 137 пар. Если бы не дата с двойками, то в этот день недели зимой заключается от 1 до 50 браков.