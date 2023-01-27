Очередное омское убыточное МУП отправлено на ликвидацию

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В ближайшее время одно из омских муниципальных предприятий «Городское кадастровое бюро «Земля и недвижимость», основанное в 1992 году, будет отправлено на ликвидацию. В функции организации входило предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества, а также деятельность по управлению недвижимостью на договорной основе. Отмечается, что официально предприятие давно отправлено на ликвидацию - не ведет своей деятельности с 2018 года, однако несколько дней назад, 25 января было официально объявлено о решении исключить его из ЕГРЮЛ. РИА Супер-Омск сообщает, что за последние 4 года в отношении организации возбуждалось 10 исполнительных производств; два из них, датированные февралем и июлем 2022 года, числятся активными. Общая сумма задолженности, указанная в документах УФССП по Омской области, превышает 154 тысячи рублей. За последние 10 лет «Городское кадастровое бюро «Земля и недвижимость» выступило ответчиком по 7 арбитражным делам, где истцом выступало АО «Омск РТС».