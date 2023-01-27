Диспансеризация спасла жизнь омичке, не подозревавшей о страшном заболевании

Диспансеризация позволяет выявить заболевания, о наличие которых можно даже не подозревать Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительницу Омска диспансеризация спасла от острого инфаркта миокарда. Женщина даже не подозревала об имеющемся у нее заболевании, потому что оно протекало в безболезненной форме.

Как рассказали в минздраве Омской области, омичка Ольга С. (имя изменено) пришла за талоном в БСМП-2 и узнала о возможности пройти диспансеризацию по полису ОМС. Она согласилась проверить свое здоровье. Как оказалась, это было верное решение.

— Дело в том, что в рамках первого этапа диспансеризации все пациенты обязательно проходят ЭКГ, и на этом исследовании было четко видно, что пациентка перенесла безболевую форму острого инфаркта миокарда. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не проведенная в рамках диспансеризации электрокардиография. Женщину сразу же госпитализировали и провели весь необходимый в таких случаях объем лечения, - рассказала замглавврача по поликлиническому разделу работы БСМП-2 Екатерина Езерская.

По словам специалиста, за года ее практике были случаи, когда диспансеризация помогла выявить такие заболевания, протекавшие без симптомов, как предраковые состояния, и сахарный диабет.

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