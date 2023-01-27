70% омичей поддерживают полный запрет продажи вейпов

За запрет чаще всех ратуют опрошенных старше 35 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние четыре года доля пользователей вейпов и электронных сигарет среди курящих выросла в два раза, как и число тех, кто выступает за их запрет. Об этом стало известно из опроса портала поиска вакансий SuperJob.

Если в 2019 году только 8% курили только вейпы, 12% — и электронные, и обычные сигареты, то в 2022 годы таковых стало 23% и 13% соответственно.

За запрет электронных сигарет выступают 68% омичей, а против — 14%. Чаще остальных запрет вейпов поддерживают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (75%). Среди опрошенных моложе 34 лет уровень поддержки данной инициативы ниже — 52%.

Запрет продажи вейпов поддерживают 72% некурящих и 66% курильщиков обычных сигарет. Среди пользователей электронных сигарет инициативу поддерживают лишь 23%.

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