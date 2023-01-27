В Омске на путепроводе в Чкаловском поселке столкнулись две иномарки

Фото: Госавтоинспекция

В Омске в четверг, 26 января, на путепроводе в поселке Чкаловском столкнулись два автомобиля.

По предварительной версии, 60-летний водитель «Лады Калины» с признаками опьянения, двигался по путепроводу со стороны Космического проспекта в направлении улицы Лизы Чайкиной. В один момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Джили» под управлением 42-летнего мужчины.

В ДТП пострадала пассажирка «Джили» — 11-летняя девочка. Ей понадобилась медицинская помощь.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

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