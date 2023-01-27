В здании омского ДК «Шинник» откроют медицинский центр

Фото: 2gis

У здание ДК «Шинник», расположенного на улице Будеркина в Октябрьском округе, сменился собственник. В нем ближайшее время будет открыт медицинский центр «Доброе дело». Об этом сообщает НГС55.

По информации издания, арендаторам дали время найти новые помещения до конца марта.

Сейчас здание находится в собственности АО «Омскшина». Новым владельцем объекта станет ООО «Доброе дело», управляющее одноименным медцентром.

Отметим, в 2013 году здание дворца культуры пытались продать за 109 миллионов рублей. Однако желающих приобрести его не нашлось.

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