В Омске полувековое здание дворца культуры «Шинник» продают медицинскому центру

Фото: wikimapia.org.

В Омске здание Дворца культуры «Шинник», которое построили в 1967 году на улице Будеркина, переходит в руки нового собственника. НГС55 сообщает, что нынешним арендаторам дали двухмесячный срок, чтобы найти новые помещения и съехать. Также источник сообщает, что собственником будет медцентр «Добрые руки», на днях состоится сделка.

Сейчас недвижимость - в собственности АО «ОмскШина». Помещения арендуют спортивный клуб «Триумф», студия танца, центр развития для детей «Родничок», Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта имени Алексея Черепанова, здесь же тренируются танцоры-колясочники - неоднократные чемпионы региона и победители различных соревнований.