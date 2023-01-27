В Омске на набережной у Речного вокзала собираются установить разноцветных бетонных голубей

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27 января в Омске состоится заседание художественного-экспертного совета при мэре Сергее Шелесте. На нем будут обсуждать возможное появление в городе двух новых проектов.

Первым вопросом будет предложено сделать на набережной Оми за Комсомольским мостом аллею Олимпийских чемпионов, о которой говорят с сентября 2022 года. Здесь появятся бюсты олимпийских чемпионов, в разные годы представлявших Омскую область на престижных соревнованиях.

Вторым вопросом обсудят установку на перилах, ограждающих набережную Иртыша у Речного вокзала, бетонных голубей. Птиц выполнят в натуральную величину и раскрасят в яркие цвета.