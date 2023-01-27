Омичу-снайперу вручили награду за отличия в спецоперации

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Доме ветеранов состоялось торжественное вручение медали «За заслуги перед Отечеством» II степени участнику специальной военной операции - омичу Дмитрию Хохолкову. Боец был награжден Указом Президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе спецоперации. В торжественной обстановке бойца поздравили представители правительства Омской области, военного комиссариата Омской области, ветеранских и общественных организаций.

- Каждый раз при награждении отличившихся бойцов испытываешь трепет, это вдохновляет и мотивирует. Все мы пытаемся оказать помощь тем, кто участвует в спецоперации и их семьям, - подчеркнул советник губернатора Омской области Геннадий Привалов.

Дмитрий Хохолков родился в Азовском районе, в 2000-е годы проходил службу в Чечне, имеет военно-учетную специальность «снайпер». Летом прошлого года, не пожелав оставаться в стороне и проявив силу характера, отправился добровольцем на Донбасс. В одном из боев получил ранение и в настоящее время проходит реабилитацию.

- Награда, которую сегодня мне вручили, важна не только для меня, но и для всех тех ребят, что сейчас находятся на защите страны. Желаю им здоровья и везения, - поделился Дмитрий Хохолков.