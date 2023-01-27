В Омске выставили на продажу сразу три торговых комплекса

ТК на Бархатовой. Фото: 2ГИС.

На сайтах недвижимости в Омске на продажу выставили сразу три торговых комплекса. Самый дорогой из них, как сообщает «Новый Омск», четырехэтажная пристройка к ТК «На Бархатовой» по цене 260 млн рублей. Площадь здания 3,8 тысяч квадратных метров. В этом месте отличная проходимость, а среди его арендаторов — фитнес-центр, продуктовый супермаркет федеральной сети, ломбард и магазины одежды. Срок окупаемости вложений в этот бизнес владелец оценил в 10 лет. Ежемесячная прибыль сейчас 2,2 млн рублей.

Значительно дешевле комплекс на улице 70 лет Октября, его цена 185 млн рублей. Комплекс находится в отдельно стоящем здании, его площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Среди его арендаторов — шоу-румы одежды и продуктовый суперомаркет. Ежемесячная прибыль, как утверждается, составляет 1,5 млн рублей.

Наконец, на проспекте Мира продается отдельно стоящий торговый комплекс за 105 млн рублей. Его площадь тоже составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Он одноэтажный, для покупателей есть парковка на 50 авто. Ежемесячная прибыль, как заявил продавец, доходит до 843 тысяч рублей. Период окупаемости - не мал: тоже 10 лет.

Напомним, что по итогам 2022 года Омск был признан лидером среди городов по насыщенности торговыми площадями на душу населения.