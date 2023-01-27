Нет столько земли: многодетным омским семьям могут предложить деньги вместо участков

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Законодательное собрание Омской области приняло к рассмотрению законопроект, по которому многодетные семьи смогут получать денежные выплаты вместо земельных участков под строительство дома. Дело в том, что на очереди за наделом стоит 7 760 семей и всего на 2 тысячи меньше проживает в черте города: земельных участков катастрофически не хватает. Министерство имущественных отношений выступило с предложением о выдаче денежных сертификатов многодетным семьям вместо земельных участков.

– Выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, погашения ипотеки, оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи, приобретение земельного участка. Выплату предполагается установить в размере 173 592 рублей. Эта сумма рассчитана из средней кадастровой стоимости земельных участков на территории Омской области. Будет предоставляться исходя из даты постановки на учет многодетных семей, – сообщил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов .

Поясняется, что денежную компенсацию многодетные семьи смогут потратить на улучшение жилищных условий и в том числе – на ремонт того жилья, которое уже есть.