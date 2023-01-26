Создатели федерального проекта об Омске: «Столица Прииртышья – это теплый, зеленый и чистый город»

Фото из личного архива Марата Сайченко

В конце прошлого года пользователей соцсетей захватил необычный проект «Омск – в самое сердце». Цикл из 12 интервью с известными омичами о любимом городе создала медиалаборатория «Гигарама». Генеральный директор лаборатории Марат Сайченко поделился в разговоре с Om1, что благодаря этой работе для него и его команды Омск открылся с новых, неожиданных сторон.

«Гигарама» известна своим опытом создания необычного креатива. Например, уникальный проект лаборатории – «Разбитое сердце Парижа» – с фотопанорамой догорающего собора Парижской Богоматери стал единственным визуальным свидетельством ущерба этому памятнику архитектуры.

Работа над омским проектом также была непохожей на все остальные проекты студии.

– Отличие омского проекта от наших прежних проектов – и, не буду скромничать, вообще всех до этого существующих медиапроектов – это, на мой взгляд, идеальное сочетание разных уровней восприятия информации: прямой речи героев, видео, текста, понятной логики взаимодействия с контентом на сайте, – поясняет Марат Сайченко.

Он рассказал, что команде очень помогло гостеприимство омичей. Операторы с камерами и снимающими дронами на людных улицах не вызывали у горожан никакого раздражения. Напротив, омичи активно и дружелюбно интересовались происходящим и помогали советами. Авторам и съемочной группе проекта помогали на всех уровнях. Марат Сайченко отметил, что проект не состоялся бы без поддержки правительства Омской области и «Газпром нефти». Необычный формат и реализация стал общим смелым экспериментом с командой профессионалов компании и регионального правительства.

Съемки проходили в августе и для директора «Гигарамы» столица Прииртышья навсегда осталась в памяти как теплый, зеленый и чистый город, очень комфортный и логичный с точки зрения инфраструктуры.

– Место в Сибири на границе с бескрайней казахской степью, которое раньше было для меня просто точкой на карте, стало родным. Местом, куда хочется возвращаться, – поделился своими чувствами Марат Сайченко.