В Омске пара развелась спустя всего 45 дней после свадьбы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 января, на пресс-конференции начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко рассказала о самом непродолжительном браке, заключенном в 2022 году на территории региона. Пара разошлась спустя всего 45 дней.

По словам чиновницы, в прошлом году еще 45 пар развелись, не прожив и года вместе. Самый продолжительный брак, расторгнутый в 2022 году, продержался 52 года. Омичи разорвали семейные узы спустя всего два года после золотой свадьбы.

Как правило, мужчины принимают решение расторгнуть брак в возрасте от 33 до 38 лет, а женщины — от 31 до 39 лет. В результате разводов в Омской области 8577 детей проживают в неполных семьях.

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