Авиаперелеты, нефтехимия, продукты: Омская область и ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске состоялась рабочая встреча руководителей двух регионов. Стороны обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса в ЯНАО, сотрудничество в сфере промышленности и строительства.

Омские промышленники уже поставляют в ЯНАО нефтехимическую продукцию, готовы возить специальное оборудование, а также - продукты - молочную и мясную продукцию, муку, макароны, крупы, комбикорм. С Ямала в Омскую область поставляется преимущественно нефть, рыба и рыбные продукты.

В октябре 2022 года Салехард посетила группа омских представителей, сейчас в регион с ответным визитом прибыла делегация ЯНАО во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.

- Мы заинтересованы, чтобы омские предприятия приходили к нам на Ямал. У нас уже выстроена хорошая логистическая связь посредством самого экономически эффективного речного транспорта, - отметил Артюхов

Параллельно предлагается развивать и авиасообщение: Омск может стать транзитной точкой для авиарейсов из Салехарда и Нового Уренгоя в города Казахстана, Таджикистана, Киргизии и на курорты Краснодарского края.