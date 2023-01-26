В 2022 году омичи стали покупать внедерожники с пробегом чаще, но теперь выбирают модели дешевле

Фото: Рушан КАЮМОВ

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок внедорожников и кроссоверов с пробегом сегмента в Омской области за 2022 год. По данным платформы, всего в 2022 году пришлось 21,8% продаж на рынке автомобилей с пробегом в регионе. Средняя стоимость автомобиля с пробегом сегмента SUV в Омской области составила 950 тысяч рублей. Для сравнения, доля сегмента SUV в 2021 году составляла 20,6%. И средняя стоимость таких авто составляла 1 миллион 129 тысяч рублей. - Несмотря на то, что кроссоверы, даже с пробегом, в среднем стоят дороже, чем другие автомобили, они остаются востребованными. Водители ценят такие авто за удобство эксплуатации как в городских условиях, так и при поездках по бездорожью, – отмечают эксперты. Рейтинг востребованных кроссоверов и внедорожников с пробегом в Омской области возглавил бренд Toyota с долей продаж 13,1%. Средняя цена кроссоверов и внедорожников этого бренда в ушедшем году составила 1 929 000 рублей. Вторую строчку занимает Hyundai с долей продаж 9% и средней стоимостью 1 419 000 рублей.

Третье место — ВАЗ (LADA) со средней стоимостью 175 000 рублей. На долю бренда пришлось 8,4% от всех продаж авто с пробегом сегмента.

На четвертом месте — Chevrolet со средней стоимостью кроссоверов и внедорожников с пробегом в 395 000 рублей. На долю бренда пришлось 6,8% от продаж.

Также в топ-5 вошел бренд Nissan с долей в продажах 6,8% и средней стоимостью кроссоверов и внедорожников в 920 000 рублей.