Омичи пожаловались, что автобусы проезжают мимо остановки из-за горы снега

Фото: 2gis.ru

Омичи в очередной раз пожаловались в социальных сетях на работу общественного транспорта.

Накануне в паблике «Голос Омска» появилось сообщение о том, что автобусы, следующие по маршруту №116 (ул. Малунцева - мкр. Береговой), перестали останавливать на одной из остановок из-за горы снега.

— Автобусы по маршруту №116 перестали останавливаться на остановке «Завод ОРЗ», так как снесли железную остановку и не чистят снег. Увозят до остановки Каучук. Приходится 2-3 километра идти теперь до работы по темноте и ямам. Таять начнёт, что будем делать? Плавать по полю? Администрация помогите или заставьте автобусы останавливаться на остановке «Завод ОРЗ», - говорится в посте.

В минтрансе Омской области ответили, что напомнили перевозчику об обязанности останавливаться на всех остановках маршрута.

— Остановка «Завод ОРЗ» включена в перечень остановочных пунктов по маршруту №116 (ул. Малунцева - микрорайон Береговой). Перевозчику указано на необходимость соблюдения всех остановочных пунктов. Информация о необходимости очистить остановку передана в ДЭУ Советского округа, — сообщили в ведомстве.

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