В Омске 28 января «Спортивную студенческую ночь» посетит олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина

Фото: из архива КП.

В эту субботу в Омской области пройдут массовые катания в рамках «Спортивной студенческой ночи», приуроченные ко Дню российского студенчества. Наш регион 3-й год подряд присоединится к федеральной акции, организованной в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Массовые катания состоятся на самом большом городском катке «Red Star» по улице Масленникова, 142а, площадь которого достигает почти 13 тысяч квадратных метров! Для участников мероприятия организуют не только катания, но и развлекательную программу. Также запланировано проведение мастер-классов, после которых каждый сможет уверенно кататься на коньках. А еще в этот вечер на катке можно будет увидеть омских спортсменов, например, на лед планирует выйти прославленная омичка, двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе, студентка СибГУФКа Виталина Бацарашкина. С ней можно будет пообщаться и сделать памятное фото.

«Спортивная студенческая ночь» стартует 28 января в 19:00. И в течение мероприятия гостей ждет розыгрыш ценных призов от партнеров акции. В числе подарков будут сертификаты от аквапарка «АкваРИО», академии вождения «Вектор», омских ФОКов, сувенирная продукция школы единоборств Александра Шлеменко «ШТОРМ», баскетбольного клуба «Нефтяник» и волейбольной команды «Омь».

Отметим, что тех, кто предъявит студенческий билет, ждет приятный сюрприз – выход на лед со своими коньками будет бесплатным, также они смогут согреться безалкогольным глинтвейном. Прокат коньков для них будет стоить 200 рублей за сеанс.