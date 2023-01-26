В омский кардиодиспансер поступило медоборудование с поддельной гарантией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская прокуратура завела уголовное дело из-за поддельных гарантий на поставляемое медицинское оборудование.

Ранее надзорное ведомство провела проверку о нарушении при поставке медоборудования по заявлению главврача БУЗОО «Кардиологический клинический диспансер».

Было установлено, что гарантийный талон на видеоэндоскопическую систему стоимостью более 2,6 миллиона рублей, доставленную в медучреждение в декабре 2022 года, имеет признаки подделки — неверно указан адрес завода-изготовителя и адрес организации-представителя производителя в Российской Федерации. Официальный представитель изготовителя оборудования подтвердил, что приложенный к оборудованию гарантийный талон производитель не выдавал.

— По материалам проверки прокуратуры дознавателем отдела полиции № 9 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования находится на контроле прокуратуры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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