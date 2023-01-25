Экс-депутата Заксобрания Головачёва обязали выплатить долги ООО «Агрофирма Омская»

Фото: РИА «Рустим»/ www.rus.team

Арбитражный суд обязал депутата Заксобрания Омской области Сергея Головачёва и его супругу Светлану выплатить долги разорившегося ООО «Агрофирма Омская». Об этом сообщили «Коммерческие вести» со ссылкой на информацию в ЕФРСБ от конкурсного управляющего предприятия-банкрота Эмиля Халимова.

В августе 2020 кредитор АО «Россельхозбанк» обратился в суд с иском о взыскании 173 миллионов рублей с лиц, контролировавших предприятие-должник, — ООО «Сибирский экспорт», Сергея Головачёва, Светланы Головачёвой, Алексея Степаненко и Нины Корюховой.

В понедельник, 23 января 2023 года, суд признал наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности вышеупомянутых компании и четырех человек. При этом инстанция не согласилась с суммой, которую запросил банк, и приостановила определение ее размера до момент окончания расчетов с кредиторами.

Напомним, осенью 2021 года полиция по материалам ФСБ завела уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве ООО «Агрофирма Омская». После этого в доме Головачёва и офисе компании прошли обыски. На прошлой неделе о существовании экс-депутата напомнили омские СМИ: подростки на заказ подожгли его внедорожник за 6 миллионов рублей.

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