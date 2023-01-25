Омский губернатор Бурков ввел новые льготы на догазификацию

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В Омской области компенсируют расходы жителей на догазификацию. Губернатор Александр Бурков утвердил новые категории льготников, которые смогут компенсировать расходы на догазификацию внутри дома.

До этого денежную компенсацию могли получить 15 льготных категорий:

- мобилизованные жители Омской области и проживающие совместно с ними члены их семей;

- ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

- омичи с инвалидностью; семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

- работники бюджетной сферы Омской области;

- многодетные семьи;

- пенсионеры, получающие пенсию по линии Социального фонда (ПФР);

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда";

- вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- труженики тыла;

- ветераны труда;

- сироты Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации.

Согласно указу губернатора к этим категориям добавились еще шесть категорий участников специальной военной операции:

- граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы;

- проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации;

- военнослужащие войсковой части 39965, командировавшиеся в зону проведения специальной военной операции;

- сотрудники Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области;

- жители Омской области, добровольно принявшие участие в специальной военной операции в составе отрядов "БАРС";

- омичи, призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами других субъектов Российской Федерации.

- Теперь шесть дополнительных категорий участников специальной военной операции и члены их семей могут получить максимальный размер компенсации на догазификацию – до 130 тыс. рублей, при этом доход семей учитываться не будет. Кроме того, получить максимальный размер компенсации без учета доходов могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда. Таким образом, согласно указу Губернатора Омской области компенсацию может получить 21 льготная категория омичей, из них 11 категорий – без учета доходов, – пояснил министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

По данным Министерства труда и социального развития Омской области, право на выплату есть у граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Омской области и имеют в собственности или в долевой собственности жилые дома, входящие в программу газификации.

Для 10 льготных категорий обязательным критерием для получения права на меру поддержки остается уровень дохода. Компенсация расходов предоставляется в трех размерах:

- 130 тыс. рублей – если среднедушевой доход семьи не более 19 792 руб. в месяц на человека (1,5-кратная величина прожиточного минимума на душу населения);

- 110 тыс. рублей – если среднедушевой доход семьи не более 26 390 руб. в месяц на человека (2-кратная величина прожиточного минимума на душу населения);

- 100 тыс. рублей – если среднедушевой доход семьи не более 32 987 руб. в месяц на человека (2,5-кратная величина прожиточного минимума на душу населения).

Самой многочисленной категорией получателей компенсации на догазификацию стали пенсионеры – 146 человек, работники бюджетного сектора экономики – 87 человек и многодетные семьи – 64 человека. На сегодняшний день 13 семей мобилизованных омичей получили региональную меру поддержки.

В Омской области продолжается прием заявок на получение компенсации на догазификацию. Порядка 400 жителей региона уже получили выплату на общую сумму 32 млн рублей. Для подачи заявления необходимо обратиться в МФЦ по местонахождению дома.