Омск опередил Санкт-Петербург и Новосибирск по обеспеченности торговыми центрами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году на одну тысячу жителей 15 городов-миллионников в среднем приходилось 507 квадратных метров торговых площадей. Этот показатель вырос на 9% с 2019 года. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании NF Group.

Омск находится на девятой строчке рейтинга, опережая такие города-миллионники, как Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград. Первое место досталось Самаре.

— В городе функционируют 17 объектов совокупной арендопригодной площадью 499,3 тыс. кв. м, из которых к качественным можно отнести только три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (GLA: 130 тыс. кв. м), две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA: 151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 2007 году (GLA: 30,8 тыс. кв. м). Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. Так, в 2022 году было открыто два небольших торговых объекта – «Квартал Л» и «Парк» – суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв. м, — говорится в исследование.

Как отмечают в NF Group, 2022 год неизбежно скорректировал планы многих девелоперов по строительству новых торговых центров в российских регионах. Кроме того, поменять планы и ретейлерам, планировавшим продолжить экспансию в регионах.

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