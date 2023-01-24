Мэрия Омска ищет подрядчика, который предоставит технику и рабочих для вывоза снега

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омские власти ищут подрядчика, который готов предоставить спецтехнику с экипажем для вывоза снега. Начальная цена аукциона составляет около 3 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет вывозить снег на специальные полигоны. Работать техника должна будет до конца апреля, в том числе в выходные и праздничные дни по предварительным заявкам УДХБ.

— В сутки планируется привлекать от 15 до 30 самосвалов. Грузоподъемность каждого транспортного средства должна составлять не менее 10 тонн, объем кузова — не менее 15 куб. м. Также вся привлеченная техника должна быть оснащена системой «ГЛОНАСС», чтобы процесс контролировался, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, сейчас в вывозе снег вместе со спецтехникой омского УДХБ ежедневно участвуют 15-17 «КамАЗов» подрядчиков. Они помогли вывезти почти 21 тысячу кубометров снега на специальные полигоны.

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