Александр Бурков побывал на омском предприятии, выпускающем радиоаппаратуру для ВКС РФ

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков побывал на предприятии, которое занимается конструированием и выпуском радиоаппаратуры для боевых машин.

АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА), цеха которого посетил глава региона, разрабатывает и производит сложные наукоемкие радиоэлектронные управляющие системы и устройства автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры. На каждом самолете ВКС РФ установлены не менее двух изделий омского предприятия, если не считать головки самонаведения ракет.

Омское предприятие является одним из ведущих в стране в сфере оборонной промышленности. Оно разработало и ввело в серийное производство пассивные радиолокационные головки самонаведения для ракет и автоматизированные системы их контроля, а также пассивные радиотехнические системы пеленгации самолетов бомбардировочной авиации и другое оборудование.

Сейчас ЦКБА ведет разработку станций непосредственной радиотехнической разведки 4++ и 5-го поколений для самолетов.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

На предприятии установлено самое современное оборудование и высокотехнологичные станки, которые требуют ответственного подхода к работе и высокой квалификации специалистов на всех стадиях производственного цикла. Именно по этой причине бюро уделяет особое внимание подбору, обучению и подготовке кадров. ЦКБА не только проводит практику для студентов омских вузов и колледжей, но и самостоятельно обучает специалистов в своем учебном центре. За минувший год предприятие обучило 66 человек специальности «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

В процессе подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса активное участие принимает правительство Омской области. Так, власти компенсируют работодателям

затраты на оплату стажировки выпускника вуза или колледжа, его наставника на протяжении трех месяцев.

- Этот процесс я лично контролирую и весь региональный кабинет министров. Мы сегодня выполняем важную государственную задачу. В условиях противостояния на международной арене перед нашими омскими предприятиями ОПК стоят важные задачи. Это - модернизация, обновление производственных мощностей, производственного оборудования. Работа ведётся во взаимодействии с федеральными министерствами и региональным Правительством. И кадровый вопрос – ключевой. Потребность именно в кадровом обеспечении резко выросла в 2022 году. Мы только за прошлый год трудоустроили на наши оборонно-промышленные предприятия более 4 тысяч человек, - отметил губернатор Александр Бурков.

Отметим, за 2022 год ЦКБА увеличило объем выпуска продукции на 21,5 %. Численность работников предприятия выросла на 7,7 %.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru