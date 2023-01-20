В Омской области в Крещенских купаниях приняли участие 7,5 тысяч человек

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Омской области праздник Крещения Господне прошел без происшествий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По оценке ведомства, в Крещенских купаниях приняли участие около 7,5 тысяч человек.

- Более 300 специалистов различных ведомств обеспечивают безопасность верующих. Задействовано 110 единиц различной техники, в том числе и судно на воздушной подушке МЧС России. Спасатели курсируют между местами организации православных мероприятий, контролируя безопасность их проведения, - отметили в ГУ МЧС по Омской области.

Напомним, в Омске официально работала только одна купель. Однако у омичей еще была возможность окунуться на территории парка «Зеленый остров».

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