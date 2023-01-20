Мэрия Омска нашла застройщика, который построит две малоэтажки в Старом Кировске

Фото: пресс-служба мэрии Омска
Омская мэрия огласила итоги аукциона на аренду трех земельных участков под строительство многоквартирных домов малой этажности. Все три расположены в Старом Кировске по улице Новостройка.
Обладателем двух из трех земельных участков стала омская компания ООО «Специализированный застройщик Вита». Заявок от других организаций на участие в аукционе не поступало.
Таким образом, компания получит в аренду на 4 года 10 месяцев два участка общей площадью 3 и 3,5 тысячи квадратных метров соответственно. Начальный размер ежегодной арендной платы за первый из них составит 3,09 миллиона рублей, а за второй - 3,6 миллиона рублей.
Желающих арендовать третий участок площадь 3,1 тысячи квадратных метров не нашлось. В ближайшее время его повторно выставят на торги.
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