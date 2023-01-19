В Омске отца-наркоизготовителя приговорили к 10 годам колонии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омске суд вынес приговор 37-летнему отцу семейства. Как сообщило следствие, в прошлом году жителя Кировского округа задержали и нашли при обыске у него дома половину килограмма синтетических наркотиков.
- По данным прокуратуры, в мае – июле прошлого года омич купил в интернете прекурсоры, химические вещества и оборудование. Путем химреакций он начал делать наркотики у себя дома в Кировском округе и произвел больше 0,5 кг вещества, - сообщили в надзорном ведомстве. Такой объем считается особо крупным размером, и санкция предусматривает до 25 лет лишения свободы. Но с учетом наличия нескольких детей на иждивении отца, он получил только 10 лет колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.
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