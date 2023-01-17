Верующие омичи смогут окунуться в единственную в городе купель за 500 рублей

Подготовка территорий в районе расположения купелей уже ведется. Фото: Иван МАКЕЕВ

19 января 2023 года жителям Омска будет доступна всего лишь одна купель для крещенского омовения. И та платная. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Прорубь любителей зимнего спорта клуба «Моржи» на Зеленом острове в этом году не рекомендована к использованию для верующих. Спасатели считают, что лед на этой территории является небезопасным.

Единственным заявленным местом в Омске остается «Кедровый парк», расположенный недалеко от Птичьей гавани. Правда, окунание там обойдется омичам в 500 рублей.

Напомним, 17 января появился предварительный список купелей, которые будут оборудованы в Омской области.

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