Верующие омичи смогут окунуться в единственную в городе купель за 500 рублей

Подготовка территорий в районе расположения купелей уже ведется.
Фото: Иван МАКЕЕВ
19 января 2023 года жителям Омска будет доступна всего лишь одна купель для крещенского омовения. И та платная. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Прорубь любителей зимнего спорта клуба «Моржи» на Зеленом острове в этом году не рекомендована к использованию для верующих. Спасатели считают, что лед на этой территории является небезопасным.
Единственным заявленным местом в Омске остается «Кедровый парк», расположенный недалеко от Птичьей гавани. Правда, окунание там обойдется омичам в 500 рублей.
Напомним, 17 января появился предварительный список купелей, которые будут оборудованы в Омской области.
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