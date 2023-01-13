Председателем Общественного совета при УМВД по Омску стал Александр Мельников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне состоялось заседание Общественного совета при УМВД России по городу Омску. В новый созыв вошли 19 человек - волонтеры, активные граждане, представители СМИ и научного и образовательного сообщества.
На первом заседании нового созыва совета прошли выборы руководящего аппарата. Председателем был избран Александр Мельников. Он является активным помощником Госавтоинспекции, создателем нескольких проектов, в том числе фестиваля «Безопасный город - безопасные дороги». Заместителем председателя стал Николай Савенко. Он возглавляет омскую региональную общественную организацию «Комитет информационного противодействия коррупции».
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