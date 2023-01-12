Мэр Сергей Шелест поручил ускорить вывоз снег с улиц Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Сергей Шелест поручил омским дорожникам ускорить вывоз снега с улиц города.

По поручению градоначальника УДХБ работает над привлечением дополнительной техники для более активного вывоза снега с территории Омска. Переговоры с предпринимателями и бизнесом продолжатся.

- На сегодня заключены два соглашения, и три самосвала уже присоединились к городскому звену минувшей ночью, еще 8 «КамАЗов» отправятся на улицы в самое ближайшее время - сейчас идет подготовка документов. Все водители привлеченных машин проходят соответствующий инструктаж и трудятся в связке со специалистами УДХиБ, - написал в своем телеграм-канале Шелест.

Напомним, ранее мэрия Омска заявила, что вывезла с улиц города 20 тысяч КамАЗов снега с начала января. Таково ее мнение.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru