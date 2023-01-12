Мэр Сергей Шелест поручил ускорить вывоз снег с улиц Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска
Мэр Сергей Шелест поручил омским дорожникам ускорить вывоз снега с улиц города.
По поручению градоначальника УДХБ работает над привлечением дополнительной техники для более активного вывоза снега с территории Омска. Переговоры с предпринимателями и бизнесом продолжатся.
- На сегодня заключены два соглашения, и три самосвала уже присоединились к городскому звену минувшей ночью, еще 8 «КамАЗов» отправятся на улицы в самое ближайшее время - сейчас идет подготовка документов. Все водители привлеченных машин проходят соответствующий инструктаж и трудятся в связке со специалистами УДХиБ, - написал в своем телеграм-канале Шелест.
Напомним, ранее мэрия Омска заявила, что вывезла с улиц города 20 тысяч КамАЗов снега с начала января. Таково ее мнение.
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