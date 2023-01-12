Бурков и Варнавский поздравили с профессиональным праздником сотрудников омской прокуратуры

Фото: пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником.
Первые лица региона поблагодарили сотрудников надзорного ведомства за добросовестное отношение к делу и верность долгу.
- На протяжении уже трех веков прокуратура служит надежной опорой государства. Время не стоит на месте – перемены происходят и в вашей службе. Неизменным остается ключевой принцип вашей деятельности: отстаивать в обществе верховенство Закона и принципы справедливости. Благодарим вас за добросовестное отношение к делу и верность долгу. Уверены, вы и впредь будете эффективно решать стоящие перед вами задачи, добиваясь защиты законных прав и интересов омичей. Желаем вам успехов, благополучия и всего самого доброго!, - сказано в поздравлении.
Напомним, День работника прокуратуры ежегодно отмечается 12 января. Профессиональный праздник был утвержден в 1995 году.
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