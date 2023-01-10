В Омске в дни аномальных морозов на улицах стало меньше общественного транспорта

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В дни аномальных морозов на улицы Омска не выходит до 6% подвижного состава общественного транспорта.

Как пояснили в департаменте транспорта, муниципальные перевозчики прилагают все усилия, чтобы обеспечить выход на линию 100% единиц общественного транспорта, несмотря на погодные условия. Однако этому препятствует высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди водителей.

По данным ведомства, 9 и 10 января на улицы города вышло 94% автобусов от планируемых.

Напомним, в Омской области из-за аномальных холодов экстренные службы приведены в повышенную готовность.

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