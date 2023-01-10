Корпуса бывшего завода имени Козицкого в Омске выставили на торги

Фото: bk55.ru

В Омске на торги выставили последние корпуса бывшего завода имени Козицкого. Распродает имущество владелец - Омский научно-исследовательский институт приборостроения, входящий в холдинг «Росэлектроника».

Как сообщает НГС55, в один лот входят: два земельных участка общей площадью свыше 8,2 тысяч квадратных метров и два здания общей площадью 11,8 тысяч квадратных метров, расположенные по улице Чернышевского, 2 и 2/1, а также другие объекты - скважина, теплосети, водопровод, канализация и забор. Начальная цена лота 190,74 миллиона рублей.

Однако все не так просто. Согласно конкурсной документации, бывшие корпуса предприятия необходимо переформатировать под технопарк. Кроме того, проект развития победитель аукциона должен будет в течение 2 месяцев после приобретения.

Отметим, ДК имени Козицкого, который ранее был в собственности предприятия, находится на балансе у мэрии. Омская горадминистрация пытается избавиться от него с 2013 года. Поиски инвестора на протяжении почти десяти ничем хорошим не закончились.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru