На начало января омские дорожники вывезли 20 тысяч КАМАЗов снега

Уборка городских улиц продолжается круглосуточно. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Несмотря на аномальные морозы омским дорожникам некогда прохлаждаться. Весь состав управления дорожного хозяйства брошен на уборку улиц от снега.

По информации мэрии, только на начало января вывезено почти 180 тысяч кубов снега. Если перевести всё это дело на более наглядный уровень, то это почти 20 тысяч КАМАЗов 15-тонников.

- Изменчивая погода испытывала на прочность работников УДХБ практически все минувшие дни наступившего года: за последние несколько дней в областном центре выпало максимальное количество осадков - 20 мм, что составляет почти три декадные нормы, - поясняют в горадминистрации.

Но жаловаться специалистам некогда, впереди еще много работы. Скоро на подмогу прибудут 14 комбинированных дорожных машин.

При этом, в муниципалитете напоминают об обязанностях уборки придомовых территорий, а также возле торговых объектов.

- Хотелось бы, чтобы и другие субъекты подключились к уборке своих территорий и вывозили снег на официальные снежные свалки, а не в ближайший безлюдный овраг, - призвали в мэрии омичей.

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