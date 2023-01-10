За 2022 год в казну Омска поступило на 11 млрд рублей больше, чем было запланировано

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с коллегами по финансовому блоку подвел предварительные итоги исполнения городского бюджета за 2022 год. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, план общих доходов прошлогоднего бюджета находился на отметке в 22 млрд 759 млн рублей. По факту исполнение составило 34 млрд — город дополнительно получил без малого 11,3 млрд рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам первоначально составлял 12 млрд 379 млн рублей, фактически — 14 млрд 293 млн. Это еще почти 2 млрд в городскую казну.

Оставшиеся на начало 2023 года средства направят на погашение муниципального долга и увеличение дорожного фонда в соответствии с бюджетным кодексом.

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