Омский профессор политеха открыл Школу молодых ученых в Таджикском пединституте

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Недавно профессор ОмГПУ Аркадий Петрусевич вернулся из города Пенджикент в Таджикистане. Здесь в пединституте он открыл Школу молодых ученых и в течение двух месяцев проводил занятия и консультации для преподавателей и студентов: рассказывал, как писать научные статьи, строить научный аппарат, анализировать литературу и проводить эксперименты. За это время в Школе молодых ученых уже подготовили семь диссертаций для защиты.

- У них нет специалистов в этой области, поэтому пригласили меня. Сегодня далеко не в каждом вузе есть Совет по защите диссертаций. Я сумел получить разрешение на открытие такого совета через Министерство образования, Академию наук, Администрацию Президента и Высшую аттестационную комиссию. Так в Таджикском пединституте появился свой совет, и я стал его председателем. Есть приятное чувство, что сделано большое дело. Конвейер защит запущен, – рассказывает Аркадий Аркадьевич.

Сотрудничество Омского государственного педагогического университета и Таджикского государственного педагогического института в Пенджикенте началось еще в 2015 году. Тогда Аркадий Петрусевич вместе с коллегами впервые отправился в партнерский вуз на научную конференцию. В 2021 году благодаря профессору Петрусевичу в вузе появился Совет по защите диссертаций доктора PhD и кандидата наук. Совет работает по двум специальностям: психологии и педагогике. Открытие совета определило и открытие Школы молодых ученых.

Теперь благодаря Совету по защите диссертаций снизились затраты самого пединститута на подготовку научных работ. В вузе появились новые перспективные направления, а преподавателей с ученой степенью стало больше. В июле 2022 года на первом заседании совета прошла защита кандидатской диссертации, а на втором заседании в октябре – уже защита докторской диссертации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru