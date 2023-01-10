В Омске суд уже дважды постановил снести самострой на Краснофлотской

Фото: photobuildings.com.

Суд второй инстанции, а именно судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда признал многоэтажное недостроенное здание рядом с домом по Краснофлотской, 8 незаконным. Объект был признан самовольной постройкой, депимущества выдавал разрешение на возведение здесь частного дома, а по факту получил многоквартирный, или вообще торговый центр. Ранее владелец недостроя проиграл по этому вопросу суд первой инстанции - решение о сносе уже было вынесено Центральным городским судом. Владелец не согласился и подал апелляцию, но безуспешно: Облсуд подтвердил резонность доводов городского департамента имущества.

- В обоснование иска Департамент указывал, что в ходе проведения контроля по использованию земель муниципального образования выявлено расположение на огороженной территории площадью 7399,7 кв.м. в 10 м северо-восточнее относительно здания по ул. Краснофлотская, д. 8, объекта незавершенного строительства со степенью готовности 5%, площадью по наружному обмеру 2786,5 кв.м. Указанный объект расположен, в том числе на земельных участках, которые для его возведения не предоставлялись, разрешение на его строительство не выдавалось, сообщает пресс-служба облсуда.

В пределах земельного участка, разрешенное использование которого (индивидуальное жилищное строительство) не допускает строительство такого объекта, потому Центральный районный суд Омска возложил на владельцев объекта незавершенного строительства обязанность по его сносу.

Поданные ответчиками апелляционные жалобы оставлены Омским областным судом без удовлетворения.

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