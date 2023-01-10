Омский мэр Шелест сообщил, что дефицит городского бюджета в 2022 году оказался меньше, чем планировали, на 283 миллиона рублей

Фото: youtube.ru.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест сообщил о том, что городской казне удалось сохранить 283 миллиона рублей из прошлого года и направить эти средства на иные цели в 2023 году. В течение года специалисты мэрии прогнозировали дефицит городского бюджета в районе 1 миллиарда и 100 миллионов рублей, а он оказался меньше.

- Дефицит бюджета ниже прогнозных цифр, — рассказал Сергей Николаевич в своем telegram-канале. — Он был утвержден в объеме 1 млрд 100 млн рублей от собственных доходов. По итогам года цифра составила 283 млн. Соответственно, ниже кредитная нагрузка, больше возможностей для решения насущных городских задач. Остатки средств на начало нового года будут направлены на погашение муниципального долга и на увеличение дорожного фонда согласно бюджетному кодексу.

План общих доходов прошлогоднего бюджета находился на отметке в 22 млрд 759 млн рублей. По факту исполнение составило 34 млрд — город дополнительно получил без малого 11,3 млрд рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам первоначально составлял 12 млрд 379 млн рублей, фактически — 14 млрд 293 млн. Это еще почти 2 млрд в городскую казну.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru