Омские вандалы разгромили скульптуру в виде сердца в сквере «Рубиновая мечта»

Состояние скульптуры до атаки вандалов Фото: пресс-служба мэрии

Вандалы разгромили скульптуру в виде сердца в сквере «Рубиновая мечта», который был открыт в Октябрьском округе буквально перед Новым годом - 27 декабря.

Как видно на фото, опубликованном во «ВКонтакте», злоумышленники пробили «сердце» насквозь.

Скульптура после «знакомства» с омичами. Фото: паблик «телеканал Омск ТВ» во «ВКонтакте».

Напомним, минувшей ночью от рук еще одного неадекватного омича пострадали три теплых остановки в центре города.

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