На трассе в Омской области чуть насмерть не замерз мужчина

Фото: УМВД России по Омской области

В дни аномальных морозов на трассе под Омском чуть не замерз 56-летний мужчина. Спасти мужчину удалось полицейским.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в минувшее воскресенье около 22:30 часов поступило сообщение о большегрузе «Вольво», застрявшем на посреди дороги между деревнями Зимино и Гуляй-Поле из-за замершего топливопровода. В холодной кабине фуры находился 56-летний житель Тульской области. На помощь водителю прибыл экипаж ДПС. Сотрудники ГИБДД находились с мужчиной до 5 часов утра, пересадив его в патрульный автомобиль. Машину эвакуатором доставили на ближайшую СТО.

В ведомстве напоминают, что в случае непредвиденных ситуаций в пути необходимо сообщить об это в полицию – 102, МЧС – 101, либо в Госавтоинспекцию – 79-35-04.

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