Самый большой каток Омска закрылся на время аномальных морозов

На период холодов специалисты рекомендовали омичам лишний раз не выходить из теплых помещений. Фото: Даниил ОПАРИН

На время аномальных морозов закрылся самый большой каток Омска. Об этом сообщили в группе катка Red Star во ВКонтакте.

Дополнительно о возобновлении работы места развлечения омичей будет сообщено позднее.

Напомним, что днем ранее о приостановке работы заявил парк аттракционов «Вокруг света», расположенный в парке Зеленый остров.

Отметим, что морозная погода в Омской области сохранится до 13 января.

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