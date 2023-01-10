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НовостиОбщество10 января 2023 5:32

Самый большой каток Омска закрылся на время аномальных морозов

О возобновлении работы администрация ледовой арены сообщит позже
Виктория КОВЕРНЕВА
На период холодов специалисты рекомендовали омичам лишний раз не выходить из теплых помещений.

На период холодов специалисты рекомендовали омичам лишний раз не выходить из теплых помещений.

Фото: Даниил ОПАРИН

На время аномальных морозов закрылся самый большой каток Омска. Об этом сообщили в группе катка Red Star во ВКонтакте.

Дополнительно о возобновлении работы места развлечения омичей будет сообщено позднее.

Напомним, что днем ранее о приостановке работы заявил парк аттракционов «Вокруг света», расположенный в парке Зеленый остров.

Отметим, что морозная погода в Омской области сохранится до 13 января.

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