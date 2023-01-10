Самый большой каток Омска закрылся на время аномальных морозов

На период холодов специалисты рекомендовали омичам лишний раз не выходить из теплых помещений.
Фото: Даниил ОПАРИН
На время аномальных морозов закрылся самый большой каток Омска. Об этом сообщили в группе катка Red Star во ВКонтакте.
Дополнительно о возобновлении работы места развлечения омичей будет сообщено позднее.
Напомним, что днем ранее о приостановке работы заявил парк аттракционов «Вокруг света», расположенный в парке Зеленый остров.
Отметим, что морозная погода в Омской области сохранится до 13 января.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru