58 омичей посетили вытрезвитель за новогодние праздники

Постояльцам центра отводится 12 часов, чтобы прийти в себя.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
За новогодние праздники вытрезвитель посетили 58 омичей. Об этом сообщили в минтруда Омской области.
Подведомственная министерству организация работала все выходные совместно с полицией. Последние и доставляли «провинившихся» на восстановление.
Под алкогольным или наркотическим опьянением постояльцы могли провести в центре 12 часов и прийти в себя абсолютно бесплатно.
Напомним, что вытрезвитель работает в Омске уже полгода. За это время он принял 1,5 тысячи омичей.
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