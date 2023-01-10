58 омичей посетили вытрезвитель за новогодние праздники

Постояльцам центра отводится 12 часов, чтобы прийти в себя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За новогодние праздники вытрезвитель посетили 58 омичей. Об этом сообщили в минтруда Омской области.

Подведомственная министерству организация работала все выходные совместно с полицией. Последние и доставляли «провинившихся» на восстановление.

Под алкогольным или наркотическим опьянением постояльцы могли провести в центре 12 часов и прийти в себя абсолютно бесплатно.

Напомним, что вытрезвитель работает в Омске уже полгода. За это время он принял 1,5 тысячи омичей.

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