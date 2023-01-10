Единое пособие на детей до 17 лет назначили в Омской области

Претендовать на льготы смогут не все семьи. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Омской области назначили единое пособие на детей до 17 лет. Об этом сообщило омское отделения Социального фонда России.

Мера поддержки рассчитана на нуждающиеся семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Он сегодня составляет на душу населения 13 195 рублей.

Напомним, что новое пособие объединило в себе сразу пять льгот, которые действовали раньше. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

В Фонд с 3 января уже поступило 13,5 тысяч заявлений на новую выплату.

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