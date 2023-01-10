Единое пособие на детей до 17 лет начнут перечислять омичам на этой неделе

Фото: Артем КИЛЬКИН
В омское отделение Социального фонда России с 28 декабря 2022 года было подано 13,5 тысяч заявлений на единое пособие для детей до 17 лет. На данный момент были одобрены выплаты на 1,7 тысяч детей. Об этом сообщили в ведомстве.
Как отмечают в Социальном фонде, работа с заявлениями омичей ведется с 3 января 2023 года. Первый выплаты поступят на счета омичей в течение этой недели.
На единое пособие могут претендовать семьи с низким доходом. Данная мера поддержка объединяет сразу пять прежде введенных выплат для семей с детьми и беременных женщин.
Размер выплаты варьируется от 50% до 100% от детского прожиточного минимума на одного человека, установленного в Омской области. Он составляет 13 624 рубля. При ее назначение учитывается доходы и имущество семьи, занятость родителей.
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