В Омске отправили в отставку замглавы Центрального округа Сергея Ветрова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В омской мэрии с началом первой рабочей недели 2023 года продолжились кадровые перестановки. В этот раз из горадминистрации уволен заместитель главы Центрального округа Сергей Ветров.
Как сообщает «СуперОмск», последним рабочим днем в этой должности для чиновника стало 9 января 2023 года. Чиновник ушел из горадминистрации по собственному желанию.
Напомним, в декабре 2022 года в отставку ушел заместитель директора департамента культуры Олег Конев.
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