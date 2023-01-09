Омичам необходимо отчитаться за минувший сезон охоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 декабря в Омской области завершился сезон охоты на сибирскую косую и лося. С 9 января все охотники обязаны отчитаться о добыче по адресу: улица Куйбышева, 63, каб. 304.

Если прийти возможности нет, то до 10 января омичи могут направить письмо на адрес минприроды с уведомлением о вручении и описью вложения.

- Во избежание получения отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов призываем охотников соблюдать условия разрешений на добычу охотничьих ресурсов и направлять сведения о добыче охотничьих ресурсов в установленные сроки по месту получения разрешения, - уточняют в профильном ведомстве.

Более подробную информацию омские охотники могут получить по телефонам: 393-526 или 393-548.

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