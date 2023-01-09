В 2023 году в Омской области отремонтируют 37 автодорог

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области в 2023 году отремонтируют 37 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги.

В этом году подрядчики отремонтируют следующие дороги:

- Омск – Муромцево – Седельниково, участок 261–265 км;

- Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок 77-85 км;

- Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок 128-138 км;

- Обход р.п. Полтавка («Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка» – «Исилькуль – Полтавка»), участок 7 – 11 км;

- Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, участок 80-83 км;

- Тюкалинск – Большие Уки, участок 69-74 км;

- Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок 79-83 км;

- Называевск - Исилькуль, участок 20-22 км;

- Крутинка - Называевск, участок 10-12 км;

- Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим, участок 153-163 км;

- Горьковское – Калачинск – Оконешниково, участок 46-52 км;

Капитальный ремонт будет проведен на дорогах:

- Называевск - Тюкалинск, участок 45-54 км;

- Крутинка - Называевск, участок 41-51 км;

- Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, участок 40-50 км (2 этап – 46-50 км).

В 2023 году строители продолжат также реконструкцию двух дорог:

- Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок

8-32 км (1-й этап 13 – 19 км);

- Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок

8-32 км (2 этап).

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