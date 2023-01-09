В 2023 году в Омской области отремонтируют 37 автодорог

Фото: пресс-служба правительства Омской области
В Омской области в 2023 году отремонтируют 37 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги.
В этом году подрядчики отремонтируют следующие дороги:
- Омск – Муромцево – Седельниково, участок 261–265 км;
- Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок 77-85 км;
- Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок 128-138 км;
- Обход р.п. Полтавка («Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка» – «Исилькуль – Полтавка»), участок 7 – 11 км;
- Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, участок 80-83 км;
- Тюкалинск – Большие Уки, участок 69-74 км;
- Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок 79-83 км;
- Называевск - Исилькуль, участок 20-22 км;
- Крутинка - Называевск, участок 10-12 км;
- Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим, участок 153-163 км;
- Горьковское – Калачинск – Оконешниково, участок 46-52 км;
Капитальный ремонт будет проведен на дорогах:
- Называевск - Тюкалинск, участок 45-54 км;
- Крутинка - Называевск, участок 41-51 км;
- Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, участок 40-50 км (2 этап – 46-50 км).
В 2023 году строители продолжат также реконструкцию двух дорог:
- Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок
8-32 км (1-й этап 13 – 19 км);
- Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок
8-32 км (2 этап).
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