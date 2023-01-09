Двое омичей попали в больницу после неудачного запуска фейерверков

Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние каникулы в Омске не обошлось без происшествий. Виной этому петарды и фейерверки.

- Пять человек пострадали, взрывая петарды и фейерверки, причем двое из-за неудачного салюта оказались в стационаре, - сообщили в минздраве Омской области.

Как отметили в ведомстве, с 30 декабря по 8 января работали 84 бригады городской скорой и 55 бригад отделений скорой помощи центральных районных больниц.

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